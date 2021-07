Østjyde har kurs mod overlegent OL-guld

Anne-Marie Rindom fra Horsens bliver ved med at imponere ved OL i Tokyo.

Efter endnu en fremragende dag på vandet har den danske Laser Radial-sejler udbygget sin føring før de afgørende tre sejladser.

Torsdagens to sejladser endte med en dansk andenplads og førsteplads i henholdsvis sejlads syv og otte, og det betyder, at hun tog kraftig afstand til sine nærmeste konkurrenter.

Top-5 efter otte sejladser (det gælder om at have færrest point)

1. Rindom (DAN), 25 point

2. Tenkanen (FIN), 46 point

3. Olsson (SVE), 47 point

4. Plasschaert (BEL), 49 point

5. Høst (NOR), 55 point

Kan sikre sig OL-guld to dage før tid

Inden fredagens sidste to sejladser før medal race søndag er danskeren på førstepladsen med 25 point. Mere væsentligt er det, at det er hele 21 point bedre end sin nærmeste konkurrent på andenpladsen, finske Tuula Tenkanen.

Er hun også det inden medal race, vil hun allerede være sikret OL-guldet. Her dyster de bedste ti i et afgørende race, hvor pointene tæller dobbelt.

Dermed kan fredag blive en stor dag for Rindom, der – såfremt hun fortsætter i dette tempo – kan sikre sig OL-guldet to dage inden disciplinens afslutning.

Da det kun er muligt at hente 18 point ind på en konkurrent, kræver det "blot" at være 19 point bedre end sin nærmeste konkurrent.

Stort comeback

Fælles for hendes to sejladser torsdag var det, at hun startede langsomt ud, men fandt som en af de eneste fart undervejs.

Særligt i ottende sejlads kom hendes suveræne næse for at finde den rette kurs til udtryk.