Nyt snevejr på vej til Østjylland

Det meget vinterlige vejr over Danmark er under angreb. Vinterluften kæmper imod og ser ud til at få en mindre sejr i weekenden, før varmen sætter hele hæren ind i den nye uge.

Ovenstående terminologi kan måske lyde forkert, men faktisk har vejret taget sine fagudtryk fra krigsterminologien. Aflange nedbørsområder omkring et lavtryk blev opdaget ved første verdenskrigs afslutning, og navne som varmfront og koldfront blev født.

Sent lørdag aften vil en front med regn ramme det nordvestlige Jylland.

Som fronten trænger længere mod øst, vil nedbøren gå over i sne.

Klokken to i nat forventes fronten at give nedbør til store dele af Jylland, og især i Østjylland vil nedbøren falde som sne.

Senere på natten breder snevejret sig mod øst, og søndag morgen klokken fem vil fronten bevæge sig fra Nordvestsjælland, over Nordfyn til Sønderjylland.