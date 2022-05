Nyt regnvejr rammer Danmark onsdag

Regntøjet skal frem igen i dag. Et nyt regnvejr har nemlig sat kursen mod Danmark.

Regnen kommer i forbindelse med et lavtryk, der tager turen op over den sydlige del af landet. Dermed bliver det et ganske udbredt regnvejr til det meste af landet.

Men først i aften.

For inden regnen kommer, ser vi ind i en dag, som både har perioder med tørvejr, men også perioder med byger. Temperaturen stiger i løbet af dagen op til 17 graders varme.



Tørvejr fra morgenstunden

Er man til tørvejr, er onsdag morgen en af de gode perioder i dag.

I hele landet står man således op til en morgenstund helt uden regn, men dog med en del skyer de fleste steder.