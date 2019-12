Nye par søges til ’Nybyggerne’ – her kan du vinde et hus til 2,6 millioner

Sif og Mathias var et af de fire par i femte sæson af 'Nybyggerne'. Foto: André Blinkilde / TV 2

Når fire par i 2020 skal omdanne en rå bolig til deres nye hjem i ’Nybyggerne’, kommer konkurrencen til at foregå i det jyske – nærmere bestemt i Silkeborg.

Her skal kreative par vælge stil og indretning for deres hjem i en cirka ni uger lang gør-det-selv-konkurrence, hvor præmien er det hus til en salgspris på 2,6 millioner kroner, som parret har indrettet.

- Silkeborg har i flere år været på radaren. Det er en af Danmarks smukkest beliggende byer, og det er en by på vej frem, så da muligheden bød sig for at komme til Silkeborg, var vi ikke i tvivl. Vi skal bygge i den nordlige del af byen, siger programmets redaktør Nicolai Nybo Hansson.

Dommerne ser på nye ting

I den seneste ’Nybyggerne’-sæson, der blev sendt i foråret 2019, løb Ida Holm og Mads Taiki Pedersen med sejren. Parret blev kendt for en helt særlig stil, hvor de i alle husets rum kombinerede et miks af japansk og nordisk indretning.

Ida Holm og Mads Taiki Pedersen vandt deres drømmehus i Randers. Foto: Andre Blinkilde / Metronome/TV2

Til den kommende sæson leder tv-produktionen igen efter kreative par med deres helt egen stil, men i bedømmelsen vil konkurrencens dommere have øje for flere ting.

- I den nye sæson vil deltagerne i endnu højere grad end tidligere skulle forholde sig til bæredygtighed og klimavenlige løsninger, siger Nicolai Nybo Hansson.

Det er sjette sæson af ’Nybyggerne’, der nu søges deltagere til. Tidligere har de kreative par indrettet deres drømmeboliger i Randers, Kolding, Farum, Aalborg og Hedehusene.

TV 2 og Metronome Productions søger par og familier fra alle egne af landet, der har lyst til at flytte til Silkeborg. Du kan søge om at være med lige her: https://www.shortaudition.com/Nybyggerne-2020