Nye Borgerlige-politikers opslag deles vidt og bredt – for tidligt at konkludere noget, siger professor

Her refererer han til, at der ifølge Statens Serum Instituts (SSI) Omikron-rapport 29. december var mindre end fem indlagte på en intensivafdeling med Omikron ud af 69 indlagte. Mandag viste tallet 112 indlagte med Omikron og fortsat under fem på intensiv.



For tidligt at konkludere

SSI udmeldte tidligere mandag, at risikoen for at blive indlagt som smittet med Omikron-varianten kun er halvt så stor, som hvis du er smittet med Delta-varianten.

Og selvom det er positive nyheder, er det for tidligt at konkludere noget om alvorligheden på baggrund af de få indlagte på intensivafdelingerne, siger professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet Jens Lundgren til TV 2.