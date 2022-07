Nyd sommervejret – vejrskifte på vej

De seneste dage har prognoserne peget på, at sommervejret ville lave et comeback i denne uge, og de ser ud til at have haft ret.

Mandag når temperaturen lokalt 24 grader samtidig med, at solen skinner fra en næsten skyfri himmel.

Temperaturen får et hak opad tirsdag, hvor der udbredt kan komme over 25 grader, hvilket er, hvad der skal til for, at der er tale om en meteorologisk sommerdag.

Det holder dog ikke længe, da der i løbet af onsdagen blæser kold luft ned over landet. Det vil resten af ugen præge vejret markant med blæst, byger og temperaturer, som topper i underkanten af 20 grader.

Dermed handler det om at nyde det sommerlige vejr de næste par dage.

Sommervejr de næste dage

Varmen kulminerer tirsdag, hvor temperaturen udbredt i de østlige dele af landet når over 25 grader.