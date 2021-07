Nyd lørdag – sidste dag med solrigt sommervejr

Endnu varmere bliver det ud på eftermiddagen, hvor termometrene flere steder i landet vil vise over de sommerdagsgivende 25 grader og give os årets 29. meteorologiske sommerdag.

De højeste temperaturer vil være at finde i de vestlige landsdele, hvor luften har bevæget sig længst tid over land. Her kan eftermiddagstemperaturerne nå 26 eller 27 grader.