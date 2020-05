Ny vejrrekord: Foråret har aldrig været mere solrigt end i år

Inden maj er omme, er det sandsynligt, at solen vil have skinnet i over 705 timer i løbet af foråret. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Hvis man føler, at solen har skinnet meget i foråret - så er fornemmelsen helt korrekt. Siden 1. marts har solen på landsplan skinnet i intet mindre end 684,6 timer indtil lørdag klokken 11 - et niveau, som er helt uhørt for foråret.

Siden 1920, hvor DMI påbegyndte registreringen af landsdækkende solskinstimer i Danmark, er der ikke før registreret så mange solskinstimer i løbet af et forår.

Læs også Nadja mistede sine elskede på 30 dage: Nu søger hun omsorg på nettet

Normalt skinner solen i 476 timer i løbet af de tre forårsmåneder eller det, der svarer til fem timer og tyve minutters solskin per dag. I år har solen derimod skinnet i syv timer og 40 minutter om dagen i gennemsnit i løbet af hele foråret.

Bag de solbeskinnede tal gemmer der sig en marts, som med 182 timer blev den mest solrige i syv år.

Derefter kom april med hele 260,7 timers solskin den fjerdemest solrige april målt i 100 år.

Endelig har solen - indtil lørdag klokken 11 - skinnet 241,9 timer i maj mod normalt 209 timer. Derudover mangler vi resten af lørdagen, samt pinsedag, hvor solen vil skinne stort set hele dagen.

Gammel rekord bliver overgået med over 20 timer

Inden maj er omme, er det sandsynligt, at solen vil have skinnet i over 705 timer i løbet af foråret.

Den tidligere rekord for flest solskinstimer i løbet af et forår lød på 663 timer, hvilket var det antal timer, hvor solen skinnede i foråret 2008. Den rekord blev helt præcis slået torsdag klokken 17, hvor timetallet fra 2008 måtte se sig overgået.

Læs også Nu må caféer udvide udeservering: Her tog de glæderne på forskud

Det antal timer kunne man kun drømme om i foråret 1983, hvor solen i løbet af hele foråret blot skinnede i 269 timer. Med andre ord: Solen skinnede i april i år næsten ligeså meget som i løbet af hele foråret 1983.

I 2018 fik vi både danmarkshistoriens solrigeste år, solrigeste sommer samt solrigeste maj og juli.