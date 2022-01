Ny undervariant spreder sig som en steppebrand i Danmark

Ifølge coronasmitte.dk baserer vaccinerne sig på, at kroppens immunforsvar lærer at genkende spike-proteinet. Derfor kan det have betydning for vaccinernes effektivitet, hvis virus muterer, og spike-proteinet kommer til at se anderledes ud.

Overlægen fra SSI forklarer, at man indtil videre ikke kan finde tegn på, at vaccinen er mindre effektiv over for BA.2-varianten end den oprindelige Omikron-variant.

BA.2 vil overtage

I pressemeddelelsen skriver SSI, at der indtil videre er fundet tre varianter af Omikron. Udover BA.2 og den dominerende BA.1-variant findes også BA.3.

Selvom BA.2 stormer frem herhjemme, er det faktisk BA.1 som i øjeblikket er den dominerende variant - ikke bare Danmark, men også resten af verden.