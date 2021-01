Ny uge byder på sol og nattefrost – og måske masser af sne

Han understreger, at der er et vist forbehold, når vi kigger på vejret så langt frem. Det hele bliver afgjort af, om snevejret kommer til at gå hen over Danmark, eller om det ender med at gå udenom.



Ugen starter med mulighed for en lille smule snefald natten til mandag og mandag morgen. Dog ikke i mængder, hvor man vil finde kælken frem.