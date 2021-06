Ny sommerpakke præsenteret - Gratis færger og rejsepas genindføres

- flere initiativer rækker frem til efteråret, så man kan faktisk kalde det en slags indian-sommerpakke, som vi præsenterer i dag, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde.

Der er i alt afsat 1,6 milliarder kroner til at styrke erhvervslivet og stimulere den danske økonomi.

Ordningen kommer til at gælde fra juli til og med september. I modsætning til sidste års sommerpakke bliver det valgfrit for operatørerne af færger, hvilke afgange der skal være gratis. Det sker for sikre, at færgerne ikke bliver så fyldt, at de lokale øboere ikke kan komme med.

Samtidig genoplives rejsepasset. Det er en otte dages fri-rejse-billet med kollektiv transport. Den ordning vil gælde i skolernes sommerferie. Prisen bliver 399 kroner for voksne og 199 kroner for børn mellem 12 og 15 år.

Rammen for aftalen blev forhandlet på plads i maj. Her kom det blandt andet frem, at der i alt er afsat 110 millioner kroner til at gøre indenrigsrejser billigere i sommerperioden. Det er væsentligt mindre end de 205 millioner, som regeringen indledningsvist havde foreslået.

Fredag er der afsluttende forhandlinger i Erhvervsministeriet mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservativ Folkeparti og Alternativet. Kun Nye Borgerlige og Liberal Alliance er ikke med.

Opdateres...