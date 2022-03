Ny rekord – mest solrige marts nogensinde

Med et par dage tilbage af forårets første måned er rekorden for den mest solrige marts nu endelig i hus.

Lørdag eftermiddag, efter den flotte opklaring gav godt med plads til solen, tikkede månedssummen for solskinstimer over den magiske grænse på 200 timer, der skulle til for at slå rekorden.

Den gamle rekord lød nemlig på præcis 200 solskinstimer og blev sat tilbage i marts 1943.