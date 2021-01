Ny rapport fra SSI: Hver tredje covid-smittede havde ingen symptomer

Det viser en ny undersøgelse fra Statens Serum Institut, hvor man har analyseret blodprøver for antistoffer fra en udvalgt gruppe danskere.

- Der er en betragtelig smittespredning, som aldrig når op til overfladen. Det viser jo bare, hvad det er for et potentiale, som den her virus har, siger Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, til TV 2.

Retningslinjer giver mening

Som professor overrasker det ikke ham, at så mange smittede ikke har symptomer, men det er en god påmindelse til befolkningen om, at der er en mening med restriktioner i samfundet:

- Der er en god grund til, at vi har alle de her retningslinjer, for den her virus er mere smitsom end som så. Spiller det så en rolle, hvis man ikke får symptomer? Nej, måske ikke for en selv, men man kan godt give det videre til nogle, der får symptomer. Der er meget skjult smitte og skjulte smittespredere, siger han.