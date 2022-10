Ny medicin kan forlænge kræftsyg mors liv - men hun må ikke få den

I afslaget lyder det, at ”det vurderes, at prisen er for høj i forhold til effekt og alvorligheden af bivirkninger”.

- Det gør rigtig ondt. At det sådan set ikke er noget fagligt, der gør, at de afviser. Det er simpelthen bare, at de mener, at den er for dyr – at de ikke tænker, at mit liv er dét værd, forklarer Nanna Jørgensen.

Dyr behandling

Der er tale om lægemidlet Trodelvy.

Det er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur og er standardbehandling i lande som Sverige og England.

Herhjemme er det fortsat under behandling af Medicinrådet, der er et uafhængigt råd, der udarbejder anbefalinger af, hvilke nye lægemidler der skal være mulige standardbehandlinger på landets sygehuse.

Rådet skal vurdere, om der er et rimeligt forhold mellem værdi af lægemidlet og omkostningerne ved det.