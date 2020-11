Ny forhåndsaftale i hus: Danmark har sikret sig retten til over 14 millioner vacciner

Tirsdag kom det også frem, at når der kommer en vaccine mod coronavirus, skal udsatte danskere i risikogrupperne samt sundhedspersonale i første omgang forbi et hvidt testcenter for at blive vaccineret.

- Vi vil ikke risikere, at doser går til spilde, da vi vil have vaccineret så mange som muligt, så hurtigt som muligt. Frivilligt og gratis for den enkelte borger. Derfor vil vi have central styring, og vaccinationerne kommer derfor til at foregå gennem Testcenter Danmark i regionerne, lød meldingen fra sundhedsministeren til TV 2.