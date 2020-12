Ny direktør i SSI advarer: Julen kan blive epidemiens største udfordring

Senest i forbindelse med minkaflivningerne gentog regeringen, at alle mink skulle aflives - også avlsdyr - og at grundlaget var SSI's risikovurdering af 3. november.

Efterfølgende skrev Kåre Mølbak dog en mail til Jyllands-Posten, der gav anledning til uklarhed om, hvorvidt vurderingen også havde taget stilling til sundhedsrisikoen ved bevarelse af avlsdyr.

- Jeg vil fokusere på, at vi kommunikerer meget om, hvad vi laver. At vi lægger alle vores data og vurderinger ud offentligt så hurtigt som overhovedet muligt, siger Henrik Ullum.

En 'kilden' balance

Henrik Ullum understreger, at han ikke kender detaljerne i den konkrete sag og derfor ikke vil udtale sig om den.

Men kan du være bange for at blive taget til indtægt for noget politisk, som du ikke kan stå inde for og ende i en situation, hvor du må gå ud og bakke på noget, som regeringen har meldt ud?

- Hvis du spørger generelt, så ja. Jeg vil altid være bekymret, hvis der er misforhold mellem de faglige råd og den beslutning, der bliver ført ud i livet, siger han og tilføjer:

- Det er kildent, og det er en balancegang. Men det er vigtigt at holde fast i, at vi laver sundhedsfaglige vurderinger, og så er det op til politikerne at tage beslutningerne baseret på dem. Der kan jo også være andre samfundshensyn for politikerne at tage.