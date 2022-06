Ny coronavariant kan være mere alvorlig, end vi forestiller os, vurderer professor

SSI vurderer ligeledes fredag i deres risikovurdering, at BA.5 har mindre følsomhed over for både immunitet fra tidligere smitte og coronavaccinerne.

- Vi vurderer også, at der er høj sandsynlighed for, at antallet af nye covid-19-tilfælde generelt kommer til at stige i de kommende uger, siger faglig direktør Tyra Grove Krause hos SSI.

Vurderingen af den nye variant er baseret på meldinger fra udlandet og på den indtil videre ret beskedne mængde data, som man har fra Danmark.

Klar med fjerde stik

På baggrund af den eksisterende viden opfordrer Eskild Petersen regeringen til at rulle det fjerde stik ud til personer over 65 år.

Han fortæller, at det stadig er denne befolkningsgruppe, der dominerer indlæggelsestallene.

Planlægningen for et fjerde stik til danskerne er også i fuld gang. Sundhedsministeren oplyser, at vaccinerne er indkøbt og klar til, når ”vores eksperter i sundhedsstyrelsen vurderer, at vi skal trykke på knappen og invitere folk”.