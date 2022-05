Ny anbefaling: Sådan skal fremtidens pension skrues sammen

Af de 3,3 procent skal arbejdsgiveren stå for 2,2 procent, mens lønmodtageren selv skal bidrage med 1,1 procent.

Farvel til varmetillæg og mediecheck

Udover de store anbefalinger om at justere pensionsalderen og at lave et tvungent opsparingssystem for mere løstansatte, vil kommissionen også øge danskernes incitament til selv at spare op til deres pension.

Derfor kommer kommissionen også med en række mindre men konkrete forslag. Blandt andet:

Mulighed for at sætte udbetaling af ratepension på pause: Kommissionen anbefaler, at det bliver muligt at sætte udbetalinger fra ratepension på pause. Det skal gøre det muligt eksempelvis af fortryde sin pensionering og vende tilbage til arbejdsmarkedet uden at få en høj modregning.

Udfasning af nedslag i ejendomsværdiskatten: Folkepensionister gives i dag et nedslag på 3,7 promille af ejendomsværdiskatten op til 6000 kroner for en helårsbolig og 2000 kroner for en fritidsbolig. Kommissionen anbefaler, at ordningen udfases.

Udfasning af varmetillægget: Et varmetillæg er et tilskud til ens varmeregning, og man kan søge om at få det, hvis man er folkepensionist eller er tilkendt førtidspension før 2003. Kommissionen anbefaler, at nuværende pensionister kan modtage varmetillæg så længe de lever, mens muligheden fjernes for alle nye pensionister fra 2027.

Afskaffelse af mediechecken: Tidligere har pensionister været berettiget at betale en nedsat licens. Men da licensordningen blev ændret, blev det i stedet muligt for pensionister at modtage en tillæggelsydelse på 988 kroner per år. Kommissionen anbefaler dog, at mediechecken helt afskaffes for alle pensionister fra 2025.