Ny aftale lægger op til at dele barsel lige mellem mor og far

Næstformanden mener, at aftalen "viser styrken ved den danske model", og præcis det samme fremhæves af Pernille Knudsen, der er viceadministrerende direktør i DA.

- Det er ingen hemmelighed, at vi gerne vil have fædre til at tage flere af ugerne med deres børn, og det bliver der god mulighed for med denne model. Samtidig øger vi fleksibiliteten under hele barslen, så familierne også har mulighed for at træffe deres egne valg, siger Pernille Knudsen.

Vil have 14 uger øremærket

Mens partierne på Christiansborg som nævnt er positivt indstillede overfor fagbevægelsens og arbejdsgivernes foreslåede model, splitter det imidlertid stadig partierne, hvor meget af barslen der skal øremærkes henholdsvis mor og far.

For eksempel ønsker både Radikale Venstre og Enhedslisten flere ugers øremærket barsel.

På Twitter skriver Enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Skipper, at partiet ønsker at øremærke 14 uger for at "sørge for effekt".

I øjeblikket er to uger øremærket faren, mens 14 uger efter fødslen er øremærket moren.