Ny aftale får hård medfart: - Har ingen gang på jord

- Der er ikke nogen tvivl om, at det ikke er en nem aftale for os at indgå, men det er en rigtig aftale, som vi i branchen har bred opbakning til, lød det fra Sundhed Danmarks næstformand, Michael Gram Kierkegaard, kort efter præsentationen.

Men selvom der ifølge Gram Kierkegaard er "bred opbakning" til aftalen i branchen, så vækker den absolut ikke begejstring hos de privathospitaler, TV 2 har været i kontakt med.

- Det må stå for hans egen regning, for vi forstår simpelthen ikke den her aftale. I min optik har den ingen gang på jord, siger Thomas Kiær, overlæge og direktør på privathospitalet acCure i Lyngby, for eksempel.

Mangler konkrete retningslinjer

Privathospitalerne skal med aftalen give det offentlige en rabat på 12 procent for behandlinger i 2023. Fra 2024 falder rabatten så til 10 procent.

Derudover vil aftaleparterne som noget nyt benytte sig af en såkaldt fast track-model, hvor privathospitalerne og regionerne hver især skal byde ind på de opgaver, hvor udfordringerne med lange ventelister i det offentlige er værst.

Men derudover fremgår det ikke, præcis hvordan planerne skal udmøntes, og det frustrerer Thomas Kiær.

- Der er ikke fastsat nogen som helst retningslinjer ud over intentioner. Så for mig at se indeholder denne her aftale intet andet end en prisreduktion, der vil gavne Danske Regioner, siger han.

Prisstigninger

Som så mange andre steder står aCure også over for prisstigninger i 2023-budgettet på 10 procent grundet inflationsstigninger og høje energiregninger, understreger Thomas Kiær.

- Alt det, vi laver, er betinget af, at vi har vores maskinpark i orden, og alene det er en enormt stor post i budgettet, siger Thomas Kiær.

- Så sent som i dag har jeg fået besked fra en af vores leverandører om, at et produkt, vi bruger til skulderoperationer, nu stiger i pris.

Der er med andre ord ikke råd til at lave rabatter til regionerne, så længe der ikke er vished om, hvor mange patienter der i så fald vil komme ind ad døren, siger overlægen.

- Det, der ligger i en prisreduktion på 12 procent, er, at vi skal behandle tilsvarende 12 procent flere patienter. Og det er der ingen garanti for med den her aftale.

Men bør I ikke tage jeres del af ansvaret for, at vi får bragt de her lange ventetider ned hurtigt?

- Jo, og der er ikke noget, vi hellere vil end at blive en ansvarsfuld spiller i det her. Men ligesom et offentligt hospital skal have budgettet til at løbe rundt, så skal vi også.

Ikke en lukrativ forretning

ACure-direktøren frygter nu, at den nye aftale mellem regeringen og parterne vil forringe kvaliteten i de behandlinger, privathospitalerne kan levere fremover.

åde fordi personalet kan ende med at blive mere presset, og fordi rabatterne kan tvinge privathospitalerne til at spare andre steder.