Nu starter skoleferien – sådan bliver vejret

Badevandet er også ved at være deroppe, hvor de fleste kan være med, så der er også gode muligheder for at komme til stranden.

TV 2 VEJRETs badevandspatrulje måler hver dag temperaturen ved de danske badestrande, og middeltemperaturen er nu oppe på 18,8 grader.

- Det er faktisk ganske pænt på det her tidspunkt. Vi skal op på 19,0, før vi kalder det en officiel badedag her på TV 2 VEJRET, og vi kan se rundt omkring, at der er mange steder, hvor man nu kan finde badevand 20 grader eller derover, lyder det fra Lone Seir.