Nu står den på fjernundervisning for alle elever - men det har en klar bagside, siger ekspert

Hos Skole og Forældre, der er interesseorganisation for skolebestyrelsesmedlemmer i folkeskolen, vækker det bekymring for de børn, der ikke fungerer godt derhjemme.

Det er børn, som har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, som kan opleve konflikter derhjemme, og som i det hele taget er ængstelige, fortæller landsformand Rasmus Edelberg.

- Du hører en masse dårlige nyheder, der foregår i verden, og du kan se, at din egen familie måske er presset. Du føler selv, du har svært ved at følge med. Din vante hverdag er væk. Det er i virkeligheden helt naturligt, at der er mange børn i den situation, som vil have det skidt, siger han.

Han appellerer derfor til at skoler og andre organisationer arbejder sammen om at hjælpe de børn og familier, som har størst behov.

Skolelederforeningen: De bliver usynlige for os

Og skolederne er opmærksomme på, at det er en svær situation for de børn, der kommer fra udsatte hjem. Det fortæller formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal.

- Mange af de forældre har typisk telefoner med taletidskort, som udløber. Så vi kan ikke få deres telefonnummer, vi kan ikke kontakte dem telefonisk eller virtuelt. Så mange gange har vi simpelthen haft folk ude og ringe på døren for at få fat i de her børn. De bliver simpelthen usynlige for os, siger han.