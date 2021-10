Nu skifter vejret

Selvom det reelt kun har varet siden onsdag, har mange allerede vænnet sig til flotte klare dage med udkig til blå himmel og gåture uden overtøj. Og sådan bliver det også søndag, men husk at nyde det, for der er et vejrskifte på vej.

Ved 15-16-tiden går regnen i land ved Thy på den nordvestlige del af Vestkysten for derfra at brede sig ned over resten af Danmark.