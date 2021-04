Nu skal der produceres coronavacciner i Danmark, siger Mette Frederiksen

- Derfor går vi efter at kunne producere vacciner mod covid-19 i Danmark i løbet af 2022.

Til den tid skal alle danskere, der måtte ønske det, gerne for længst have modtaget deres første vaccination, men ikke nødvendigvis deres sidste. Derfor skal ønsket om en dansk vaccineproduktion ses som "rettidig omhu", mener statsministeren.

- Det kan sagtens være, at vi ser ind i en fremtid, hvor vi alle sammen får behov for at blive revaccineret. Jeg tør ikke sætte tal på, hvor mange år det kommer til at gælde.

Kommerciel produktion

Ønsket er ikke, at der igen skal etableres en statsejet vaccinefabrik som den, der i 2016 blev solgt til en saudisk sheik for 15 millioner kroner.

Der skal i stedet være tale om en privatejet fabrik, der gennem et offentligt udbud kan producere vacciner til staten.