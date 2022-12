Nu kommer sneen snart væltende

Årsagen til snebygerne er, at meget kold og ustabil luft trænger ned over Danmark fra nord. Det betyder, at der vil dannes mange snebyger, som især får energi og fugtighed af det relativt varme vand i Kattegat og Skagerrak.

Derfor kan man også forvente de kraftigste byger i områderne tæt på Skagerrak og Kattegat. Her vil snebygerne generelt levere de største mængder sne, og tabe styrke som de bevæger sig længere ind over land.

Formiddagstrafikken bliver berørt

Hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, er de også opmærksomme på morgendagens snefald, der som sagt vil trænge ned over landet fra nord, inden snevejret rammer Østjylland.

- Det er nok mest Randers og Djursland, der får sne. Aarhus får måske også noget, men ikke så meget som længere nordpå, og jo længere mod syd i Østjylland vi kommer, jo mindre bliver det, siger vagthavende ved DMI Henning Gisselø.



Selv om Østjylland ikke bliver druknet i sne, kan vi godt forvente, at det giver gener. Særligt for trafikken.

- Det er nok mest i morgen formiddag, at sneen falder, og det skal nok give lidt trafikale udfordringer. Det bliver ikke sådan, at man skal ud at køre med bæltekøretøjer, men der skal heller ikke nødvendigvis så meget sne til, før det giver udfordringer for trafikken, siger Henning Gisselø.