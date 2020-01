Nu kommer nattefrosten – og risiko for glatte veje

Natten til lørdag kommer der nattefrost i Østjylland, og det kan give et lumsk glatføre frem til lørdag formiddag. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Normalt er der ikke noget opsigtsvækkende ved nattefrost i januar, men denne vinter har ikke været helt normal. Og nu kommer det. Derfor skal bilister huske at være opmærksomme frem til lørdag formiddag.

- Det køligere vejr kommer efter endnu nogle milde dage, hvor både onsdag og torsdag var tocifrede med henholdsvis 10,7 og 10,2 grader. Selv om fredag ikke har været helt så varm, er det stadig mildt i dele af landet, forklarer meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

Kulden kommer nu som et koldt pust fra nord, mens det klarer op fredag aften og natten til lørdag.

Opklaringen kommer ind fra vest og fortrænger det regnvejr, som fredag eftermiddag fortsat ligger hen over den sydøstlige del af lande.

- Allerede i aftentimerne begynder det at klare op i Jylland og i takt med, at skyerne forsvinder, og det bliver klart i vejret, falder temperaturen til omkring eller under frysepunktet, siger Sebastian Pelt.

Prognose for vejret de kommende dage i Østjylland.

Glat føre på mørke veje

Da der efter flere dages udbredt regn, ligger meget vand på vejene, kan det give frysende våde vejbaner. Altså et glatføre, der er svært at se med det blotte øje.

- Når frosten rammer på denne måde, kan det være lumsk. Vejen ser måske bare mørk og våd ud, men der kan være et lag klar is, der gør vejen glat, lyder det fra Sebastian Pelt.

I løbet af natten breder opklaringen sig videre mod øst, så man også på Fyn og Sjælland kan få let nattefrost. Derfor bør man også der være særligt opmærksom, når man skal ud at køre.

Termometret kan snyde

- Selvom termometret uden for køkkenvinduet kan vise plusgrader, kan temperaturen i græshøjde og dermed også på vejene sagtens være under frysepunktet og dermed give isdannelser på kørebanen, siger Sebastian Pelt.

Allerede lørdag formiddag blæser der igen mildere luft ind over landet, hvilket hurtigt vil temperaturen til at stige til over frysepunktet.