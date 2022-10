Nu kommer nattefrosten

Tidligere på ugen var der stor spænding om vejret i efterårsferien, men nu er brikkerne ved at falde på plads.

Endnu står det på frontangreb fra vest, der sender ustadigt vejr ind over Danmark søndag og mandag. Men herefter er der udsigt til, at et højtryk midt i uge 42 en overgang kan stabilisere vejret.

Det stabile vejr vil i løbet af efterårsferien resultere i nogle ganske solrige dage, hvor især onsdag og torsdag i skrivende stund ser meget flotte ud.

Med det klare vejr bliver det dog også noget koldere, hvilket kan være med til at sende temperaturen ned under frysepunktet for første gang i denne oktober.

Kraftige regnbyer søndag

Søndagsvejret bliver endnu en dag med fronter over Danmark.

Og især i formiddagstimerne og tidlig eftermiddag er der udsigt til en hel del regnbyger, der stedvis kan blive ganske kraftige og måske med torden.