Nu kan du give samtykke til sex på din telefon, men appen får hård kritik

Anna Fast Nilsson peger dog på, at man kan fortryde sit samtykke, og at det derimod kan styrke bevisbyrden for den, der er blevet krænket:

- Hvis den forurettede trækker sit samtykke tilbage, så er der et reelt datapunkt, man kan gå ind i i en retssag, siger hun.

Hvad hvis man fortryder?

Også Dansk Kvindesamfund har været ude med kritik af samtykke-appen.

De mener, at appen er potentiel farlig, fordi den giver indtryk af at beskytte dem, som skulle bruge den. Men hvad hvis man fortryder eller ikke længere føler sig tryg nok til at have sex og ikke kan få fat i mobilen og trække samtykket tilbage? Hvad hvis mobilen løber tør for strøm?, skriver de på Twitter.