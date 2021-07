Nu har badevandet samme temperatur som luften

Med blæsten skabes der større bølger, som slår ind på kysten. Når vandet trækker sig tilbage skubbes det underliggende sand væk, og der skabes understrøm.

Er man derfor ude at svømme, er der en større risiko for, at denne strøm kan trække en med ud. I sådan et tilfælde skal man ikke gå i panik, men følge med strømmen, indtil hestehullet er passeret og strømmen er aftaget.

Ud over de lumske hestehuller sørger blæsten for, at koldere vandmasser blandes med det varme strandvand. Det vil få badevandstemperaturen til at falde over de næste par dage og gøre badeturen i næste uge til en kølig fornøjelse.