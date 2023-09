Nu går det stærkt – de næste to uger mister vi over en times sollys

Årsagen til den hurtige ændring i dagslænden for øjeblikket er, at vi befinder os tæt på efterårsjævndøgn.

Dag for dag bliver der mindre og mindre dagslys. Faktisk er de næste to uger den periode på året, hvor vi mister allermest dagslys om dagen – over en time aftager dagslængden de næste 14 dage.

Men særligt på ét punkt kan det alligevel mærkes, at efteråret trods alt er over os – og det er på dagslængden.

Ved forårsjævndøgnet 20. marts – årets 79. dag – oplever man det samme som nu, men med modsat fortegn. Her tiltager dagslængden nemlig allerhurtigst.

Til gengæld er dagslængden stort set konstant omkring vintersolhverv i december og sommersolhverv i juni.

Snart begynder det astronomiske efterår

Mange vil nok mene, at efteråret startede, da kalenderen skiftede til september. Men som vejret har antydet, er det ikke altid tilfældet, at sommeren er med på den.

Men hvornår er det så efterår?



Her kommer astronomien med et godt bud. Grunden til, at vi overhovedet har årstider, er, at Jordens hældning i forhold til Solen varierer hen over året.

Det betyder, at den nordlige del af kloden (hvor Danmark ligger) hælder ind mod Solen i sommerhalvåret, mens den hælder væk fra Solen i vinterhalvåret.

Med udgangspunkt i dette, begynder det astronomiske efterår ved netop efterårsjævndøgn, når natten bliver længere end dagen. Efteråret varer her ved indtil vintersolhverv, hvor vinteren tager sin begyndelse, som så står på indtil forårsjævndøgn.