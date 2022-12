Nu går det mod lysere tider

Vintermørket har sænket sig over Danmark og hele den nordlige halvkugle, og ingen anden dag på året er det mørkere end i dag.

Det er onsdag årets korteste dag, hvor Solen i København kun er over horisonten i syv timer og et minut. I morgen vil dagen – efter devisen "lidt har også ret" – være tiltaget med lidt under et sekund.

Vi kalder det vintersolhverv

Onsdag er såkaldt vintersolhverv, hvor vi udover at have den korteste dag også oplever, at Solen står lavest på himlen over horisonten.

På intet tidspunkt står Solen lodret over Jorden (i zenit) længere væk fra den nordlige halvkugle end i dag. Fra Nordpolen og helt ned til polarcirklen vil Solen slet ikke stå op. Her har man nat døgnet rundt – hvad der også er kendt som polarnat.

I sin bane om Solen befinder Jorden sig 21. december i en af sine yderpositioner.

Det sker præcis klokken 22.47, hvor Solen står i zenit over Stenbukkens vendekreds på den sydlige halvkugle, hvor man onsdag har sommersolhverv.

Store forskelle i dagslængden hen over Danmark

Vi er blot et lille land, men alligevel er der store forskelle på dagslængden, alt efter hvor i landet man befinder sig.

I Nordjylland er man tættest på polarnatten nord for polarcirklen, og her har man i Skagen Solen over horisonten i blot 6 timer og 32 minutter, mens årets korteste dag i Gedser med en dagslængde på 7 timer og 15 minutter er 43 minutter længere.