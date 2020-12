Nu går det mod lysere tider

Vintermørket har sænket sig over Danmark og hele den nordlige halvkugle, og ingen anden dag på året er det mørkere end i dag.

Det er mandag årets korteste dag, hvor Solen i København kun er over horisonten i syv timer og et minut, og i morgen vil dagen efter devisen "lidt har også ret" være tiltaget med lidt under et sekund.

Vi kalder det vintersolhverv

Dagen i dag er såkaldt vintersolhverv, hvor vi udover at have den korteste dag også oplever, at Solen står lavest på himlen.

På intet tidspunkt står Solen lodret over Jorden (i zenit) længere væk fra den nordlige halvkugle end i dag. Fra Nordpolen og helt ned til polarcirklen vil Solen slet ikke stå op. Her har man nat døgnet rundt.