Nu får gravide og ammende lov til at blive vaccineret

Der findes også eksempler på, at kvinder har løjet om deres graviditet for at snyde sig til en vaccine.

En af dem er Isabel Arnold, som fik sit første stik, da hun var gravid i 13. uge.

Hun fortalte for en god uge siden TV 2, at hun var allerede gjorde sig overvejelser om, hvordan hun ville få stik nummer to trods den til den tid større babybule.

Alle kan få vaccinen

Det bliver dog ikke nødvendigt for Isabel Arnold at lyve igen, nu hvor retningslinjerne laves om.

De nye retningslinjer giver nemlig gravide i alle tre trimestre mulighed for at få en vaccine.