Nu bliver det lunt og tørt

Hverken regn eller for meget blæst kommer i vejen for planerne om udendørsaktiviteter i vinterferien.

Vejret i weekenden og uge 7 bliver mildt, da et højtryk sørger for stabilt, tørt og lunt vintervejr.

Mængden af sol er usikker, men igen ser det ud til at være med mest sol om eftermiddagen.

Netop ved vestvendte kyster er det sværere at nyde vejret på grund af en frisk til hård, vestlig vind. Vinden aftager dog noget i løbet af dagen.

Mandag byder på 6 til 9 grader, hvilket stadig er meget lunt. På europakortet kan man se, at det er langt varmere end normalt både i Danmark og i store dele af Europa.

Prognose af temperatur i forhold til det normale for årstiden mandag eftermiddag.

Tirsdag drejer vinden mod syd og aftager til ret svag vind. Igen kan skyer genere, men der er gode chancer for, at solen kan bryde igennem om eftermiddagen.



De følgende dage er vejrudviklingen mere usikker, men et højtryk over Tyskland vil antageligt fortsat sørge for ret stabilt vejr.

Måske holder det tørt i hele vinterferien, men nogle prognoser har mindre områder med regn fra midt i næste uge.