Nu begynder udbetalingerne: 3,6 millioner danskere får penge tilbage i skat

Fredag begynder Skattestyrelsen at overføre overskydende skat til 3,6 millioner danskere, der har betalt for meget i 2020. Samlet skal der udbetales 19,5 milliarder kroner.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

I gennemsnit vil der blive udbetalt 5422 kroner. De fleste kan forvente at få pengene ind på kontoen allerede fredag.



Selvom det er en glædelig dag for mange, mener underdirektør i Skattestyrelsen, Karoline Klaksvig, at det er værd at huske på, at når man får penge tilbage, betyder det, at man har betalt for meget i skat i løbet af 2020.

Og det er ikke fordelagtigt.

- Derfor er det en god ide at benytte anledningen til at tjekke, om forskudsopgørelsen for 2021 stemmer, så man ikke kommer til at betale enten for meget eller lidt i skat i år, siger Karoline Klaksvig.