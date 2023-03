Norlys stopper med at sælge ”grøn strøm”

Idéen med ordningen er i grove træk, at elselskaber køber et certifikat, som lægger beslag på en del af den grønne elproduktion, der svarer til deres kunders forbrug.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at man reelt set ikke får en anden slags strøm i stikkontakterne ved at købe grøn el.

Forklaringen lyder, at mærkningen ikke længere giver mere grøn strøm i stikkontakten, men ”risikerer at gøre mere skade end gavn”.

Fra juli træder energi- og telekoncernen nemlig ud af Grøn Strøm-mærkningsordningen og vil dermed ikke længere bruge ordningens grønne blade over for sine privatkunder.

To blade betyder, at elselskabet har købt certifikater svarende til elforbruget og derudover har lavet klimatiltag, som reducerer udledningen af CO2 og andre drivhusgasser svarende til den energi, du forbruger.

Stiger efterspørgslen på certifikaterne, vil det få priserne på dem til at stige, og så vil det - i hvert fald i teorien - gøre det mere attraktivt at bygge for eksempel vindmøller.

Modellen er stablet på benene af Forbrugerombudsmanden sammen med en række organisationer i 2020, men er blevet kritiseret fra flere sider.

Ordningen er misvisende

Kritikken har blandt andet gået på, at ordningen er forvirrende og ikke giver energiselskaber noget ekstra incitament til at bygge mere vedvarende energi.

Og med det seneste års rekordhøje elpriser og ambitionen om at løsrive Europa fra russisk gas, har modellen ifølge Norlys spillet fallit.

Efterspørgslen på vedvarende energi er nemlig ”meget høj”, og der er ifølge Mads Brøgger ikke længere brug for ekstrastøtte til vindmøller og solceller.

Derfor er mærkningsordningen også misvisende, siger han:

- Mærkningsordningen har oprindeligt givet god mening. Men vi er også i en situation nu, hvor opførslen af vedvarende energi sker på markedsvilkår og uden behov for ekstra tilskud.

- Spændende og vigtigt, mener forbrugerråd

Hos Forbrugerrådet Tænk er forbrugerpolitisk rådgiver Christian Sand heller ikke videre begejstret for mærkeordningen.

- Vi mener grundlæggende også, at tiden helt er løbet fra mærkningsordningen med de to grønne blade. Så på den måde synes vi, det er et spændende og vigtigt skridt, at et stort selskab som Norlys går i den retning, siger han.

Ifølge den forbrugerpolitiske rådgiver bliver forbrugerne ofte mere forvirrede end hjulpet af ordningen - blandt andet fordi mange tror, at de rent faktisk kun får grøn strøm i stikkontakten.

Samtidig er han enig med Norlys i, at ordningen ikke længere bidrager til mere grøn strøm i kablerne.

- I dag er der bare et kæmpe økonomisk incitament for dem, der for eksempel udvikler vindmølleparker. De behøver ikke certifikaterne, for der er mange penge at hente på elmarkedet ved at bygge ny vedvarende energiproduktion, siger han.

Sidst men ikke mindst peger Christian Sand på, virksomheder med den nuværende ordning fejlagtigt kan komme til at tro, at de kan markedsføre deres produkter som produceret af grøn strøm – uden det reelt kan garanteres.

Dermed risikerer disse virksomheder også ubevidst at ”greenwashe” over for forbrugerne.

Fortrolige drøftelser er i gang

Både Norlys og Forbrugerrådet Tænk mener, at man helt bør sløjfe ordningen.

Siden starten af året har de begge siddet med i drøftelser mellem Forbrugerombudsmanden og en række andre aktører om Grøn Strøm-mærkningsordningen.

For sit eget vedkommende vil Norlys i stedet sætte mere ind på sin egen produktion og lagring af grøn strøm.

Norlys har allerede ”betydelige interesser” på området - blandt andet gennem sin ejerandel i Eurowind Energy, der udvikler, ejer og driver vindmølle- og solcelleparker.

Alle Norlys’ private elkunder modtager i løbet af de kommende dage et brev med orientering om, at Norlys udtræder af Grøn Strøm-mærkningsordningen.