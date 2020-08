Norge vil sætte Sjælland og Midtjylland på rød liste

Hvis ikke kontakttallet falder, kommer Midtjylland og hele Sjælland med undtagelse af Hovedstadsregionen på Norges røde liste.

Det oplyser det norske Folkehelseinstitut (FHI), der svarer til den danske sundhedsstyrelse, ifølge det norske medie VG.

Det betyder, at personer fra disse områder ved indrejse til Norge skal i karantæne i ti dage fra den dag, man ankommer til Norge.

Her er andelen af smittede steget mest de seneste to uger

De to østjyske kommuner - Aarhus og Silkeborg - er de kommuner i Midtjylland, hvor andelen af smittede er steget mest de seneste to uger. Det fremgår af kortet nedenfor.

Opgjort 10. august 12.15. Ændringen de seneste to uger er defineret som ti hverdage. Grå kommuner har ingen stigning eller mindre end 10 tilfælde i alt, hvor SSI ikke opgiver detaljerede tal. Kilde: Statens Serum Institut.

- FHI vurderer situationen i disse lande og områder fra dags dato til at kunne gå mod rødt i vores anbefalinger, som vi overleverede til regeringen mandag eftermiddag, siger afdelingsdirektør Line Vold.

Nordmænd i Danmark har fået sms

Ifølge VG har det norske Helsedirektorat mandag aften desuden sendt sms til alle nordmænd, som lige nu er på ferie i Danmark. I sms'en bliver det varslet, at de to regioner står til at blive et rødt område.

Det betyder, at personer, der kommer hjem efter midnat natten til lørdag skal i 10 dages karantæne, står der i sms'en.

Der er også blevet sendt sms til normænd, der befinder sig i bestemte områder i Sverige, med samme ordlyd.

Regler for indrejsekarantæne bliver opdateret i denne uge

FHI anbefaler også, at Polen, Malta, Island, Cypern, Færøerne og Holland ligesom de svenske regioner Östergötland, Blekinge, Värmland, Uppsala, Dalarna og Örebro kommer på den røde liste.

Det sker på grund af et stigende antal smittetilfælde i de pågældende lande og områder.

De norske bestemmelser for indrejsekarantæne skal opdateres denne uge, og det er i den forbindelse, at anbefalingerne er blevet givet.

Lørdag blev der i Norge registeret 83 nye tilfælde af coronavirus - det var den største stigning i antal bekræftet smittede på et enkelt døgn siden 20. april.

Den norske regering vil foretage nye vurderinger af smittesituationen i begyndelsen af september, hvor nye restriktioner eller lempelser kan komme på bordet.