Nevø giftede sig med onkel og arvede 11 millioner kroner – nu er retssagen afgjort

Juristerne forklarede i retten, at de tilbage i 2014 blev kontaktet af Brian Amdrup Nielsen.

Ingen af dem gennemgik dokumenterne med Poul Erik Nielsen.

Jurist Kitte Borup fra Djursland Landboforening forklarede i retten, at hun ikke mødte Poul Erik Nielsen, fordi hun af nevøen fik at vide, at Poul Erik Nielsen var gangbesværet.

Også det beskriver dommeren som "mærkværdigt", da der ellers ikke findes nogen oplysninger om, at Poul Erik Nielsen skulle have været dårligt gående.

Læge fandt mugne pølser i fryser

Retslægerådet har i forbindelse med retssagen lavet en udtalelse på baggrund af Poul Erik Nielsens sygejournal. Retslægerådet har konstateret, at der ikke er nok oplysninger til at konkludere, at Poul Erik Nielsen var dement, da ægteskabet blev indgået.

Poul Erik Nielsens egen læge gennem mange år, Bodil Eg, har også afgivet forklaring i retten.

Hun forklarede, at hun ikke var i tvivl om, at hendes patient var dement tilbage i 2014. Fra at være en nydelig og pæn herre blev han mere og mere sær, forklarede hun. Hans korttidshukommelse var dårlig, og hun vurderede på daværende tidspunkt, at det var ved at være tid til en plejehjemsplads.