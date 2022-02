Netto og Lidl dropper trykte tilbudsaviser

Nu er det slut med trykte tilbudsaviser fra supermarkedskæden Netto – i hvert fald for en stund, skriver Nettos direktør, Michael Løve, på Linkedin.

Netto er en del af dagligvaregiganten Salling Group med hovedsæde i Aarhus. Foruden Netto har også Lidl besluttet at droppe tilbudsaviser permanent. Dog kun i København, oplyser Lidl i en pressemeddelelse.

Det er der flere grunde til, uddyber de to kendte supermarkedskæder nu over for TV 2.