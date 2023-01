Nedlægger 500 arbejdspladser

Hidtil har Føtex’ hjemmelevering haft hovedsæde i Ishøj, men fordi Salling Groups hjemmelevering fremover skal udspringe af en række Bilka-butikker, bliver varehuset i Ishøj lukket. Dermed er det ansatte her, der bliver ramt af fyringerne.

Salling Group siger dog, at man arbejder for at "matche" flest mulige af de opsagte med "ledige stillinger andre steder i organisationen".

Ikke dygtige nok

Samlet set råder Salling Group med hovedsæde i Aarhus over mere end 44.000 ansatte i Danmark, ifølge egen hjemmeside, og står bag blandt andet dagligvarekæderne Bilka, Føtex og Netto. Derudover er ejer virksomheden også stormagasinet Salling og legetøjskæden BR.

I 2021 solgte Salling Group samlet set for mere end 66 milliarder kroner, og kom ud med et overskud på næsten to milliarder kroner. De stigende forbrugerpriser har dog presset dagligvaregiganten, og administrerende direktør Per Bank har flere gange advaret om, at svære tider kan være forude.

Da Salling Group i starten af 2021 introducerede konceptet Føtex' hjemmelevering, blev det af mange set som et direkte angreb på Nemlig.com, der i løbet af coronakrisens første år havde haft stor succes med at levere dagligvarer direkte til danskernes hoveddør.

Men konceptet kom i første omgang kun dække Sjælland, og det er ifølge Per Bank en af årsagerne til, at Salling Group nu går over til Bilka-konceptet.

- Det her er en mere økonomisk rentabel model, nu hvor hjemmelevering ikke er flyvende. Vi er dygtige, men vi har åbenbart ikke været dygtige nok til at drive det til overskud, sagde Per Bank onsdag til dagbladet Børsen.