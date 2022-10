Naturgaspriser falder til laveste niveau i flere måneder

I slutningen af august toppede den på mere end 300 euro.

Kan give luft i økonomien

Prisfaldet betyder ifølge Børsen, at prisen per kubikmeter gas er faldet fra 34,3 kroner i august til under halvdelen i dag.

Forbliver priserne stabile, kan det halvere en almindelig families årlige gasregning fra 63.000 til 31.000 kroner, hvis de bruger 1840 kubikmeter gas om året. Det viser beregninger, som Danske Bank har foretaget for mediet.

- Det kan virkelig give noget hårdt tiltrængt luft i økonomien, hvis de (priserne, red.) bliver hernede, siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.



Men hun understreger over for Børsen, at meget kan ændre sig.

Flydende gasimport er steget

Ole Sloth Hansen, råvareanalytiker i Saxo Bank, fortæller til TV 2, at der er flere årsager til dykket i naturgaspriserne.

For det første skal de høje priser på gas, da de toppede på over 300 euro, ses ud fra verdenssituationen tidligere på året, hvor der var stor panik på markedet, der frygtede, hvad der kunne ske med forsyningerne fra Rusland.

- De forsyninger er nu reduceret med 80 procent, så der er ikke meget tilbage, russerne kan lukke for og yderligere presse os med, siger Ole Sloth Hansen.

Derudover er der sket en stigning i importen af flydende gas som erstatning for den russiske gas. Det har medført, at de europæiske lagre nu er på over 90 procent af deres kapacitet.



- Samtidig har vi som forbrugere været gode til at skære vores forbrug ned, siger Ole Sloth Hansen og tilføjer, at en "vis disciplin" bliver vigtig henover vinteren.

Lagrene er fyldt med dyr gas

Ifølge råvareanalytikeren burde danskerne efterhånden kunne se faldet i gaspriserne.

Han understreger dog, at meget af den gas, der ligger på lagrene, er købt til en meget høj pris, og det vil i sidste ende ramme forbrugerne.



- Det er selvfølgelig meget behageligt med fyldte lagre, men vi har betalt en meget høj pris for det. Og den skal vi som forbrugere nok få lov til at se en del af de kommende måneder, siger han.

Priserne kan stige igen

Bliver vinteren kold, og de europæiske gaslagre tømmes hurtigere, kan priserne stige hurtigt, skriver Marketwire.

Dertil kommer, at markederne forventer en recession. Slutteligt er priserne på trods af faldet stadig meget højere end normalt.

Ifølge Børsen var årsregningen nede på mellem 11.000 og 12.000 kroner, hvis man går to år eller mere tilbage.



Søndag aften åbnede statsminister Mette Frederiksen (S) for, at en afgift på naturgas kan sænkes til gavn for de omkring 400.000 danske husstande, der er afhængige af et naturgasfyr i deres bolig.