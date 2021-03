Nattelivet skal have en klar plan for genåbning, siger Dansk Erhverv og flere partier

- Vi ved godt, at corona er farligt, så vi siger ikke helt blåøjet, at man skal åbne. Men vi mener, at man burde kunne sige, at vi åbner, når så og så mange er vaccineret, lyder det fra Lars Ramme Nielsen, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.



I den nye genåbningsplan kan resten af restaurationsbranchen se frem til snart at lukke op for gæster igen, men nattelivet er fortsat afhængige af økonomisk førstehjælp uden ende i sigte.

Samtidig indgår natklubber, diskoteker og dansebarer slet ikke i genåbningsplanen, og det eneste, der lige nu er sikkert, er, at de står bagerst i køen. Som en del af rammeaftalen for genåbningen blev det besluttet, at når alle over 50 år er vaccineret, vil det være muligt at se på en genåbning af nattelivet.

Det kan ende i en økonomisk katastrofe, hvis ikke der bliver lagt nogle klare rammer, som man kan planlægge efter, siger Lars Ramme Nielsen.

- Det her er ganske almindelige mennesker, selvstændige med et livsværk, der ud over at miste hele deres personlige formue også risikerer at gå konkurs. Det er jo en tragedie, mener han.

Uden plan kan genåbning blive besværlig

Det er en kendsgerning selv for de erhvervsdrivende i nattelivet, at man selvfølgelig ikke bare kan slå dørene op i morgen og drive klubberne, som om intet var hændt.

Det siger Martin Tinghøj, daglig leder af Zwei Grosse Bier Bar i Viborg, til TV MIDTVEST, som derfor efterlyser, at man samarbejder om at finde en løsning på, hvordan klubberne på forsvarlig vis igen kan servere fadøl.

- Vores bøn er, at vi bliver hørt, og at vi bliver taget lidt med på råd. Vi kan godt forstå, at der er stor smitterisiko i nattelivet, men måske kunne vi ved fælles hjælp finde en eller anden mulighed for at åbne, siger han.