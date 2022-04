Næsten ingen regn den næste uges tid

Det er ikke kun ECMWF-modellen, som peger på tørvejr, men også den amerikanske model, GFS, har næsten kun tørvejr på programmet.

Når de to modeller er enige om, hvordan vejret kommer til at arte sig, er det relativt sikkert, at det kommer til at ske.

Ikke tørke - endnu

Det landsdækkende tørkeindeks ligger lige nu på 4,6, hvilket betyder, at der er en meget lille risiko for tørke.