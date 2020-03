Næsten halvdelen af danskerne undlader håndtryk af frygt for smitte

Siden sundhedsmyndighederne fredag anbefalede at holde igen med fysisk kontakt, har flere taget det klassiske håndtryk op til genovervejelse.

Hvor det i sidste uge var hver tiende, der undgik at give hånd for ikke at blive smittet med coronavirus, er antallet i denne uge steget til 45 procent. Det viser to Megafonmålinger foretaget for TV 2.

På et pressemøde onsdag understregede myndighederne da også vigtigheden i at være ekstra opmærksom på at forebygge smitte.

Man skal huske hygiejnerådene. Bolette Søborg, overlæge, Sundhedsstyrelsen

- Vi tror ikke længere, at vi kan undgå smitten, men vi prøver at afbøde, at det bliver mange (smittede, red.) og mange på én gang, sagde Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen, på mødet.

- Vi gør meget ud af information til borgere, så folk er opmærksomme på, hvad de selv kan gøre. Man skal huske hygiejnerådene, at holde afstand og passe godt på dem, der er sårbare og ældre.

Håndhygiejne ligger øverst på listen

Udover at undgå håndtrykket går sundhedsmyndighedernes anbefaling også på at holde igen med kys og kram for at forebygge smitte. Men det er håndhygiejne, der ligger øverst på listen.

Og det er afgørende, at vand og ikke mindst sæbe bliver ført rigtigt rundt. Herunder kan du se de områder, der oftest bliver glemt, når man står ved håndvasken.

Fingerspidser, håndryg, fuger i hængerne, neglebånd samt rundt om og mellem fingrene skal også have en tur med vand og sæbe. Derudover er forudsætningen for en god og effektiv håndvask kun opfyldt, hvis det foregår i tempereret vand og varer i cirka 60 sekunder inklusive afskyl og tørring.

Flere har udskiftet håndtrykket

I den seneste tid er der også set flere eksempler på alternativer til det klassiske håndtryk.

Prinsesse Benedikte er blandt andet set hilse med foldede hænder i stedet for at give hånd, da hun for nylig var til Dansk Varmblods Hingstekåring i Herning. Derudover har flere fodboldklubber udskiftet den obligatoriske highfive med modstanden med en fod-mod-fod-hilsen.

Har er fire alternativer til den traditionelle hilsen, hvor man lader håndfladerne mødes.



ALTERNATIVER TIL HÅNDTRYK: