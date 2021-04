Næsten 6 graders frost - vi har haft den koldeste nat for årstiden i 30 år

Med endnu en nat, der har budt på frost, er vi nu oppe på 21 nætter i indeværende april, hvor der er målt frost mindst ét sted i landet, hvilket ikke er sket siden april 1986.

Samlet set er april også på vej til at kunne blive den koldeste i netop 35 år.

Den laveste temperatur, der indtil nu er målt i indeværende april er -6,8 grader for ti dage siden. Den temperatur blev målt i Horsens og var også den laveste i forhold til datoen i 30 år.

Temperaturen stiger - og der kommer masser af sol

Efter den iskolde morgen vil temperaturen stige til 10-11 grader de steder, hvor det bliver varmest søndag eftermiddag.

De højeste temperaturer vil være at finde i den sydlige del af de enkelte landsdele, hvor vinden har blæst længst tid over opvarmet landjord. Derimod kan man ved kyster med pålandsvind dagen igennem opleve 6 til 8 grader som de højeste temperaturer. Der vil være masser af sol, men i dagens løb kan der dannes flere skyer over land.