Når alle er vaccineret, skal ingen danskere skænke corona en tanke, siger Heunicke

Ved at sprede metoden ud til hele landet, kan man nøjes med at teste i de tilfælde, hvor spildevandsprøverne viser, at der er grund til at sætte ind med persontest. Dermed kan staten også spare mange penge ved at afslutte den omfattende teststrategi.

- Det er væsentligt billigere, det er klart. Dels er det ikke så indgribende i danskerens hverdag, så det er også samfundsøkonomisk billigere, men jo også i direkte udskrift fra statens side et helt andet beløb, vi taler om her. Hvis vi kan forebygge nye udbrud og opdage dem tidligere, så er det en utrolig klog investering at have det system på plads, siger Magnus Heunicke.

Vil ikke sætte en tidshorisont

TV 2 har mandag spurgt seks eksperter, hvornår danskerne efter deres mening kan vinke farvel til mundbind og test.

Her peger flere af dem også på spildevandsovervågning som et værktøj til at udfase den massive testning. En af dem er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet Viggo Andreasen. Han mener, at vi bør udfase teststrategien i starten af juli.

Så tidligt lægger Magnus Heunicke dog ikke op at lukke testcentrene. Han vil ikke give et konkret skøn på, hvornår det er helt slut med restriktioner, men forudsætningen er, at alle bliver vaccineret, understreger han.