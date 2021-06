Morten Østergaard stopper i Folketinget

Morten Østergaard trak sig som leder af Radikale Venstre i oktober sidste år, efter han havde krænket det radikale folketingsmedlem Lotte Rod og med egne ord håndteret sagen forkert.

- Det var mig, hvis hånd hun fjernede fra sit lår for næsten et årti siden, sagde Morten Østergaard dengang og forklarede, at han havde svigtet den radikale gruppes tillid.

- ​Jeg har svigtet mit parti og dermed også offentligheden, fordi jeg ikke havde modet til at erkende, at det ikke var nok, at jeg sagde undskyld til Lotte, men at jeg også var nødt til at være åben om, at det var mig, sagde han.

Som konsekvens af sagen sygemeldte Morten Østergaard sig fra Folketinget.