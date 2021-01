Mobile testcentre bruges alt for lidt, mener regeringen - indkalder kommuner til hastemøde

Mødet kommer efter, at de private leverandører af mobile testenheder har meddelt regeringen, at de ikke har meget at lave, selvom regeringen og regionerne har aftalt, at de skal kunne sendes ud i landet som led i offentlig smitteopsporing.

- Vi står i en utilfredsstillende situation, hvor de private leverandører på den ene side siger, at der er masser af ledig mobil testkapacitet, og medarbejdere i vores daginstitutioner og plejehjem på den anden side har et velbegrundet ønske om at blive testet, siger Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

Gratis for kommunerne

Det er staten, der betaler for de private mobile testenheder, og det koster derfor ikke kommunerne noget at bruge dem.