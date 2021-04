Minister erklærer sig igen parat til at fjerne udskældt minutregel – men der skal noget andet i stedet

Samme melding kom han også med mandag, men siden har et flertal i Folketinget uden om regeringen tirsdag lagt yderligere pres på ved at kræve reglen afskaffet.



Alligevel er der ikke en løsning på plads endnu, men sent onsdag eftermiddag mødes repræsentanter fra bar- og restaurationsbranchen med blandt andet sundhedsmyndighederne og folk fra Erhvervsministeriet for at drøfte en løsning.

- Det er der, vi kommer skridtet videre, siger Simon Kollerup til TV 2.

Prisen for hurtigere genåbning

Allerede i weekenden var der kritik af reglen om, at gæster skal booke bord mindst 30 minutter før ankomst, men ifølge Simon Kollerup er det ikke muligt at lave nye regler ”med et fingerknips”.

Formålet med reglen er at undgå, at gæster flokkes ved indgange og tomme borde for at få tilkæmpet sig en sideplads. Men for eksempelvis bodegaer, fastfoodkæder og kaffebarer, der ikke har et bordreservationssystem, fordi gæsterne normalt selv finder et bord, giver det meget besvær.