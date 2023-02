Milliarder i inflationshjælp på vej til danskerne

Størstedelen af beløbet går til en ekstra ældrecheck på 5000 kroner. Derudover er der blandt andet enighed om udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for virksomheder og tilskud til borgere med høje medicinudgifter.

Strid om penge til børnefamilier

I aftalen er der også afsat 300 millioner kroner til udsatte børnefamilier. Men hvem pengene konkret skal gå til, er aftalepartierne ikke blevet enige om. Det skal først forhandles i Beskæftigelsesministeriet.

Netop det fik Enhedslisten til torsdag at forlade forhandlingerne.

Partiet mener, at regeringen begår "klokkeklart løftebrud" ved ikke at garantere, at de familier, der før modtog det særlige børnetilskud, vil få del i de 300 millioner kroner.

- Vi har prøvet i forhandlingerne at få en garanti for, at de familier ikke blev ladt i stikken. Det er noget, Mette Frederiksen tidligere har lovet ikke ville ske, men vi kan ikke få den garanti. Derfor kan vi ikke se os selv i denne her aftale, sagde Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted torsdag.

Inden valget var der enighed om at forlænge børnetilskuddet, der gives til eksempelvis forældre på kontanthjælp eller integrationsydelse. Efter valget har Socialdemokratiet trukket sig, og derfor frafalder det 1. marts.